FOTOS | Ellos son los favoritos de los fans para llegar a la final de Exatlón Titanes vs. Héroes. ¿Alguno de ellos logrará ganar

¿Quiénes son los favoritos de los fans para llegar a la final de Exatlón Titanes vs. Héroes? Te mostramos las fotos.

Los fans de Exatlón tienen a sus atletas favoritos y ellos son algunos. ¿Estará aquí el ganador? La temporada más ambiciosa de Exatlón, Titanes vs. Héroes, ¡está a punto de llegar a su fin! Y vemos muy complicado el panorama, pues no hay rival débil, todos los atletas que quedan en competencia son muy fuertes y tienen diferentes habilidades; pero, ¿quiénes son los participantes favoritos del público para llegar a la final e incluso ganar el reality? Te lo contamos, ¡checa todas las fotos!

Aristeo Cázares favorito para ganar Exatlón Titanes vs. Héroes.

El “Agui- león” participó en la segunda temporada de esta aventura, entró un par de semanas después como refuerzo, ¡y desde el principio demostró su poderío! Su velocidad, su habilidad, su destreza en los tiros, ¡de inmediato se convirtió en el principal rival a vencer! Al principio su equipo no lo apoyaba, pues era “el nuevo”, pero poco a poco se fue ganando su lugar, hasta llegar a la final. Logró hacerlo sin usar ni una sola de las 8 medallas que tenía en su poder, ¡impresionante! Terminó convirtiéndose en campeón de la segunda temporada, ¡y obvio tenía que estar en esta emisión, la más demandante de todas! Llegó desde el día 1 a Titanes vs. Héroes, y sigue de pie, compitiendo con el corazón. Comenzó muy fuerte y poco a poco fue bajando su rendimiento, ¿será una estrategia para manejar bajo perfil y después sacar de lo que está hecho? ¡No lo sabemos! Pero es un hecho que debe demostrar todo ahora, pues la competencia está cada vez más reñida.

Javi Márquez favorito para ganar Exatlón Titanes vs. Héroes.

El “Big Papi” participó en la segunda temporada de Exatlón también, ¡fue rival de Aristeo durante muchos meses! Lo hizo increíble, pues aunque no logró llegar a la final, quedó en tercer lugar varonil y fue líder de los azules. ¡Además siempre nos hacía llorar cuando hablaba de su esposa y su bella hija! Esta vez no entró desde el principio, sino como refuerzo, ¡y poco a a poco ha subido su nivel considerablemente! No entró tan certero o rápido, pero las últimas semanas está imparable. Ganando medallas, siendo MVP en los juegos, ¡está brillando como nunca! Eso no lo ha salvado de estar en eliminaciones, pues la competencia está sumamente reñida y la diferencia entre ir o no, es un punto... ¡Sin duda los fans lo quieren mucho y lo está haciendo muy bien! ¿Será uno de los finalistas?

Heliud Pulido favorito para ganar Exatlón Titanes vs. Héroes.

“Black Panter” es sin duda uno de los principantes más poderosos dentro de la competencia. Participó en la tercera temporada de Exatlón México demostrando de qué está hecho desde el inicio. No solo se convirtió en el campeón de la temporada, ¡sino en bicampeón! Pues también resultó campeón de La Copa Exatlón en donde los mejores de varios países se enfrentaron, ¡y Heliud puso el nombre de México en alto! Obviamente tenía que estar en esta temporada, la más demandante y con más nivel de todas. Ha sobrevivido a eliminaciones, a lesiones, a problemas de equipo, ¡y sigue de pie, luchando hasta el final! Quiere ganar, ¿lo logrará? Sabe que tiene a rivales muy fuertes y que será muy complicado, pero sus fans ya le regalaron 2 medallas que no dudará en usar. ¿Logrará ser campeón de nuevo?

Patricio Araujo y Pascal Nadaud, favoritos para ganar Exatlón Titanes vs. Héroes.

De los brazos y tiros más potentes de la competencia, sin duda son los de Araujo y Pascal. ¡Son excelentes tiradores! Su fuerte no es la velocidad, pero cuidado que cuando llegan al tiro, ¡no hay quién los pare! Pascal Nadaud participó en la primera temporada, la más exitosa de Exatlón México. Desde el principio se convirtió en capitán del equipo, comenzó a demostrar todo lo que tenía para aportar a su equipo, hasta que lamentabñemente se lesionó... ¡Y poco después quedó fuera de la competencia! Claro que necesitaba regresar por revancha, ¡eso no se podía quedar así! Esta vez viene más fuerte, certero, en forma y con una gran mentalidad, mejor que antes. Muchos atletas que han quedado eliminados dicen que lo ven en la final, ¿se le hará? Por su parte, Patricio Araujo participó en la segunda temporada y logró colarse hasta la final, en donde Aristeo le ganó. Siempre luchó por él y por su equipo, ¡incluso mucho tiempo estuvo contra Aristeo, pues era el “nuevo”! Pero siempre demostró de qué estaba hecho. Esta vez viene en mejor forma y con un tiro impresionante, sabemos que no es el favorito de los fans, pues ha tenido actitudes nada agradables... ¡Pero no se puede negar que es uno de los atletas que lucharán por estar en esa final!

¿Alguno de ellos logrará coronarse como campeón de Titanes vs. Héroes? ¡Nadie lo sabe, nada está escrito! Pronto lo sabremos.

