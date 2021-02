FOTOS | Los seguidores de Exatlón quieren que ellas lleguen a la final. ¿Será alguna de estas atletas la ganadora?

Los fans de Exatlón tienen a sus atletas favoritas y ellas son algunas. ¿Estará aquí la ganadora?

La temporada más ambiciosa de Exatlón, Titanes vs. Héroes, ¡está a punto de llegar a su fin! Y vemos muy complicado el panorama, pues no hay rival débil, todos los atletas que quedan en competencia son muy fuertes y tienen diferentes habilidades; pero, ¿quiénes son las participantes favoritas del público para llegar a la final e incluso ganar el reality? Te lo contamos, ¡checa todas las fotos!

Mati Álvarez favorita para ganar Exatlón Titanes vs. Héroes.

Nuestra querida “Terminator” participó en la tercera temporada de Exatlón México, ¡y desde el día uno, sorprendió a todos! Pues podría participar con cualquier atleta, hombre o mujer, ¡y ganarle! Es impresionante todo lo que es capaz de hacer. Y es que el circuito que le pongas y el tiro que le pongas, ¡lo hace excelente! Es la actual campeona del programa, ¡es más, bicampeona! Ya que ganó la tercera temporada y también la Copa Exatlón, en donde participaron los mejores de varios países. Actualmente Casandra Ascencio, Evelyn Guijarro y Doris Del Moral, le han ganado en varios duelos, ¡pero es muy difícil que Mati pierda dos veces seguidas o salga en un mal día! ¿Será que esta vez vuelve a ganar? A muchos los haría muy felices, pues tiene demasiados fans que la apoyan siempre, prueba de ello las dos medallas que el público ya le regaló.

Casandra Ascencio, favorita para ganar Exatlón Titanes vs. Héroes

Nuestra querida Cas también participó en la tercera temporada de Exatlón México, siempre sobresalió en su equipo y en el reality en general, ¡pero su más grande rival tenía nombre y apellido, Mati Álvarez! Con la cual llegó a la final de su temporada y de la Copa Exatlón, ¡pero “Terminator” le ganó en ambas! Esta vez viene mejor que nunca, mucho más rápida y mucho más certera, con toda la actitud de ganarle a quien se ponga frente a ella. Semana a semana, ha sido la mejor atleta de los Héroes desde que llegó a las tierras de Exatlón, ¡incluso hace unas semanas le ganó a Patricio Araujo en un duelo mano a mano! Sin duda Cas viene dispuesta a llegar a la final y a ganarla, ¡y todos sus fans también la apoyan! ¿Será que ahora sí se le hace? ¡Sin duda todas se lo merecen!

Evelyn Guijarro, favorita para ganar Exatlón Titanes vs. Héroes

“Sniper” es sin duda otra de las atletas que son las favoritas de Titanes vs. Héroes, y es que en su primera participación, durante la segunda temporada, quedó en segundo lugar, ¡perdió la final! A pesar de ser la favorita, los nervios le jugaron mal, no salió en un buen día y perdió. Para muchos es la reina sin corona y sus seguidores querían que regresara por revancha, ¡y así lo hizo! Esta vez también viene mejor preparada que nunca, mucho más rápida y con la puntería que le conocemos desde años atrás. Además es muy fuerte de mente y eso ayuda mucho. Sabe que no será nada fácil, pues tiene a grandes atletas a las cuales debe vencer para lograrlo, pero no se dará por vencida y hará lo mejor para lograrlo. ¿Esta vez la corona será de ella?

Zudikey Rodríguez, favorita para ganar Exatlón Titanes vs. Héroes.

Zudy es otra de las llamadas “reinas sin corona”, participó en la segunda temporada de Exatlón México y era sin duda una de las favoritas para llegar a la final, pues todos conocemos su velocidad, además de su increíble puntería... Todo iba muy bien, estábamos a punto de llegar a las semanas finales, ¡cuando se lesionó! Se rompió el tobillo en uno de los circuitos y tristemente quedó fuera de la competencia, ya que tuvo que someterse a una cirugía. ¡Fue muy duro! Ya que había estado varios meses dando todo y un accidente le quitó la posibilidad de pelear la final e incluso poder ganar la temporada. Sabíamos que merecía una segunda oportunidad, ¡y vaya que la está aprovechando! Esta vez, en Titanes vs. Héroes, también viene con todo. Igual de veloz pero con más condición y con una puntería que se ve que estuvo entrenando mucho junto a Patricio Araujo. De igual forma sabe que no será nada fácil lograrlo, pues tiene a atletas con el mejor nivel a su lado, ¡pero lo va a luchar!

¿Quién de ellas o de las demás atletas es tu favorita para ganar esta temporada? Muy pronto sabremos quiénes serán las finalistas, ¡falta poco!

Te puede interesar: Te presentamos a las atletas más guapas de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes.