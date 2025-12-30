¿Lo sabías? Así es como celebran el Año Nuevo los participantes de Exatlón México

Formar parte del Exatlón México no es fácil. Requiere de esfuerzo, disciplina, preparación y mucha fortaleza emocional, especialmente porque los atletas tienen que aprender a estar alejados de su familia y de sus seres queridos , al menos en el tiempo que dure su estancia.

Esta habilidad se vuelve indispensable cuando llegan las fechas importantes, como lo son las fiestas navideñas y las celebraciones por Año Nuevo. Y es que a pesar de que hay recompensas con las que es posible recibir visitas en estos días tan especiales, cuando no logran obtenerse los deportistas se las ingenian para compartir buenos momentos con sus compañeros y empezar un ciclo con el mejor de los ánimos.

¿Quién ganó las batallas por la Navidad y Año Nuevo en Exatlón México 2025?

Durante la semana 13, con motivo de Nochebuena y Navidad, ambos equipos se enfrentaron a emocionantes duelos para ser los afortunados en pasarla con un miembro de su familia. En esa ocasión, salieron victoriosos "los azules", quienes gozaron de una velada con sus personas más especiales.

Ahora está por verse si Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón México , habilitará una nueva batalla para Año Nuevo. Aunque de no ser así, es muy probable que seguirán la tradición que los participantes han adoptado en años pasados, que consiste en reunirse con sus compañeros y compartir emotivos discursos que los inyecten de energía, justo como hicieron para recibir al 2025.

Exatlón México 2025: quiénes son los atletas que siguen en la competencia

La semana 14 del Exatlón México está más emocionante que nunca, pues los concursantes saben muy bien que a estas alturas cualquier error los puede llevar a eliminación. Esto ya que la competencia adquiere mayor dificultad y solo los mejores podrán permanecer en el camino hacia la gran final.

Equipo Rojo:



Mati Álvarez

Mario "Mono" Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Ella Bucio

Jazmín Hernández

César Villaluz

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Josué Menéndez

Jair Cervantes

Melissa Ramos

Equipo Azul:



Evelyn Guijarro

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Koke Guerrero

Natali Brito

Adrián Leo

Dana Castro

Alejandro Aguilera

Valery Carranza

José Ochoa

Katia Gallegos

Alexis Vargas

No te pierdas de ningún detalle sobre el Exatlón México 2025 a través de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes a las 19:00 horas; mientras que los domingos de eliminación se transmiten a las 18:00 horas.