¿Lo sabías? Así es como celebran el Año Nuevo los participantes de Exatlón México
Aunque no es fácil estar alejados de sus familias, los atletas del Exatlón México se las ingenian para que las fiestas decembrinas sean agradables.
Formar parte del Exatlón México no es fácil. Requiere de esfuerzo, disciplina, preparación y mucha fortaleza emocional, especialmente porque los atletas tienen que aprender a estar alejados de su familia y de sus seres queridos , al menos en el tiempo que dure su estancia.
Esta habilidad se vuelve indispensable cuando llegan las fechas importantes, como lo son las fiestas navideñas y las celebraciones por Año Nuevo. Y es que a pesar de que hay recompensas con las que es posible recibir visitas en estos días tan especiales, cuando no logran obtenerse los deportistas se las ingenian para compartir buenos momentos con sus compañeros y empezar un ciclo con el mejor de los ánimos.
¿Quién ganó las batallas por la Navidad y Año Nuevo en Exatlón México 2025?
Durante la semana 13, con motivo de Nochebuena y Navidad, ambos equipos se enfrentaron a emocionantes duelos para ser los afortunados en pasarla con un miembro de su familia. En esa ocasión, salieron victoriosos "los azules", quienes gozaron de una velada con sus personas más especiales.
Ahora está por verse si Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón México , habilitará una nueva batalla para Año Nuevo. Aunque de no ser así, es muy probable que seguirán la tradición que los participantes han adoptado en años pasados, que consiste en reunirse con sus compañeros y compartir emotivos discursos que los inyecten de energía, justo como hicieron para recibir al 2025.
Exatlón México 2025: quiénes son los atletas que siguen en la competencia
La semana 14 del Exatlón México está más emocionante que nunca, pues los concursantes saben muy bien que a estas alturas cualquier error los puede llevar a eliminación. Esto ya que la competencia adquiere mayor dificultad y solo los mejores podrán permanecer en el camino hacia la gran final.
Equipo Rojo:
- Mati Álvarez
- Mario "Mono" Osuna
- Paulette Gallardo
- Humberto Noriega
- Ella Bucio
- Jazmín Hernández
- César Villaluz
- Karol Rojas
- Benyamin Saracho
- Josué Menéndez
- Jair Cervantes
- Melissa Ramos
Equipo Azul:
- Evelyn Guijarro
- Ernesto Cázares
- Doris del Moral
- Koke Guerrero
- Natali Brito
- Adrián Leo
- Dana Castro
- Alejandro Aguilera
- Valery Carranza
- José Ochoa
- Katia Gallegos
- Alexis Vargas
No te pierdas de ningún detalle sobre el Exatlón México 2025 a través de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes a las 19:00 horas; mientras que los domingos de eliminación se transmiten a las 18:00 horas.