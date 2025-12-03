Ella es la esposa de Antonio Rosique que pocos conocen: esperan su primer bebé juntos

Además de su ardua labor como "la máxima autoridad del Exatlón México", Antonio Rosique es un esposo dedicado y muy pronto será padre de una niña. Esta feliz noticia fue compartida por el conductor durante la transmisión del pasado 2 de diciembre, cuando anunció que su esposa está a la espera de su primer bebé, quien llegará a completar su felicidad.

La mujer con la que el querido presentador debutará en el mundo de la paternidad es Michelle Saide, con la que llegó al altar en 2021 tras una íntima boda que marcó el inicio de su vida juntos. Desde entonces, han conformado un sólido matrimonio basado en el amor, el respeto y la admiración.

Exatlón México: Antonio Rosique anuncia que espera a su primer hijo

¿Quién es Michelle Saide? A esto se dedica la esposa de Antonio Rosique

Michelle Saide es una comunicadora y periodista deportiva mexicana, originaria del estado de Nuevo León. Cursó la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Universidad de Monterrey y según los datos disponibles sobre su trayectoria, a muy temprana edad empezó a forjar experiencia profesional.

Gracias a su afición por el deporte, logró destacar con sus habilidades como reportera y conocimientos en la materia, lo que le ayudaron a hacerse de un nombre en la industria. Fue así como habría tenido la oportunidad de ir a la Copa del Mundo Rusia 2018 para una cobertura, sin imaginar que esta experiencia la llevaría a conocer a su ahora esposo.

Instagram. @antonio_rosique, @michellesaide Michelle Saide, la esposa de Antonio Rosique, también se dedica al periodismo deportivo

Tras coincidir en este evento dedicado al futbol, Antonio Rosique y Michelle Saide empezaron una relación. Al tiempo se comprometieron y finalmente se casaron en 2021, luego de que tuvieran que posponer la boda por la pandemia.

Así anunciaron Antonio Rosique y Michelle Saide que serán padres

Además del emocionante momento que se vivió en las playas del Exatlón México cuando Toño Rosique contó que será papá, en sus redes sociales compartió las primeras fotos de cómo está viviendo este proceso con Michelle Saide. En dichas imágenes se les ve posando alegres frente al mar de República Dominicana y con un pastel de color rosa, que confirmó que se trata de una niña.