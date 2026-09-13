¡María es la tercer eliminada de Exatlón México! Así fue la salida de la atleta en el reality deportivo
María Salazar se despide de todos en Exatlón México tras ser eliminada en el Duelo de Eliminación. Así fue la salida del atleta del reality deportivo
El Equipo Azul tenía la idea de sacar a alguien del Equipo Rojo, en especial cuando había varias atletas de ese equipo en el Duelo de Eliminación, pero no fue así. María se despide de todos entre lagrimas, aunque hizo lo posible no fue suficiente para quedarse