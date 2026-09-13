“Los rojitos no me caen para nada bien": Alexis Vargas tras ganar en el Duelo por la Supervivencia detalla que no terminó bien con Emilio Rodríguez en Exatlón México
¡Hostilidades del pasado! Alexis Vargas detalla su molestia por la actitud del Equipo Rojo, en especial por la llegada de Emilio en Exatlón México
Alexis Vargas junto a otros atletas del Equipo Rojo hablan sobre la mala actitud de Emilio Rodríguez, además de explicar que sienten mucha satisfacción al ganarle al Equipo Rojo en Exatlón México. Mientras que el Equipo Rojo hace todo lo posible por mantenerse fuertes en los circuitos.