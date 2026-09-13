“Tengo que dejarlo ir": Jerry Lizárraga se siente mal al ver que el Equipo Rojo no lograr ganar un Duelo de Supervivencia en Exatlón México
Jerry se sincera con Paulette al explicarle que se siente mal al ver que el Equipo Rojo no ha logrado ganar un Duelo de Supervivencia en Exatlón México
El Equipo Rojo no ha logrado ganar un Duelo de Supervivencia, situación que le ha generado cierto impacto anímico a Jerry Lizárraga, en especial al darse cuenta que varias atletas de su equipo pueden ser eliminadas en Exatlón México. Esto fue lo que comentó.