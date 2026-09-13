¡5 entran y una se va! Así se vive el Duelo de Eliminación en Exatlón México, un atleta está en riesgo de salir del reality deportivo
En la tercer semana de Exatlón México las mujeres están en riesgo de salir en el Duelo de Eliminación. Descubre quién fue el vencendor de la jornada
¡Otra atleta se va hoy! En el Duelo de Eliminación de Exatlón México otra atleta de alto rendimiento se va, pero para ello deberan de superar un circuito y la agilidad de todas. Revive todo lo que pasó y quién se despide del reality deportivo