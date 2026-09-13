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Granjeros revelan a quién quieren ver FUERA de La Granja VIP y los nominados se ENTERAN DE TODO

¡La tensión comenzó! Los Granjeros dijeron sin filtro al Conductor Adal Ramones a quién les gustaría que ya no siguiera en la competencia.

El primer Domingo de eliminación inició con un momento lleno de tensión ya que Kevyn Contreras “Bicolor” y Abigail Pak “La Coreañera” fueron los Nominados que muchos Granjeros quieren que dejen de ser parte de la competencia. Respecto a la nominada muchos hicieron enfásis en que ella es quién ha demsotrado que ya no desea estar más en La Granja VIP.

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