Granjeros revelan a quién quieren ver FUERA de La Granja VIP y los nominados se ENTERAN DE TODO

El primer Domingo de eliminación inició con un momento lleno de tensión ya que Kevyn Contreras “Bicolor” y Abigail Pak “La Coreañera” fueron los Nominados que muchos Granjeros quieren que dejen de ser parte de la competencia. Respecto a la nominada muchos hicieron enfásis en que ella es quién ha demsotrado que ya no desea estar más en La Granja VIP.