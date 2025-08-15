Dos campeonas de Exatlón son novias y así lo presumen en redes sociales: la historia de amor

Desde 2017, Exatlón México ha sido uno de los programas deportivos más exitosos de la pantalla, dando a conocer a múltiples campeones y campeonas de todo el país. También, ha sido testigo de increíbles historias de superación y hasta del nacimiento de tórridos romances, como el que tienen dos de las participantes más queridas: Evelyn Guijarro y Mati Álvarez.

Las famosas atletas pasaron de ser “rivales” a tener una linda relación sentimental, alimentada en parte por la pasión que ambas sienten por el deporte. Así lo han demostrado a través de Instagram, donde presumen los paradisiacos destinos a los que viajan y todas las actividades que hacen en conjunto, incluyendo un medio maratón en el que se acompañaron y demostró lo felices que están.

Instagram / @matialvarezs Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, de Exatlón, comparten sus aventuras en redes sociales.

¿Cómo empezó el romance de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro?

Pese a que su complicidad podría hacer parecer que se conocen desde que debutaron en Exatlón México, el primer acercamiento de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro tuvo lugar entre 2020 y 2021, durante la edición “Titanes VS Héroes”. Desde ese momento, quedó evidenciado que tenían gran sincronía, especialmente porque ambas destacaban entre las mejores de la temporada.

Aunque pertenecían a equipos contrarios, poco a poco fueron desarrollando un compañerismo especial que terminó transformándose en amistad una vez que terminó el programa. Esta cercanía se hizo más estrecha con el paso del tiempo y comenzaron las sospechas de que podría haber un interés sentimental.

Y aunque ambas han sido bastante cuidadosas respecto a los detalles de esta relación, su noviazgo quedó confirmado en 2024, cuando Evelyn Guijarro se ganó el primer lugar del reality, mientras Mati la esperaba y le dedicaba tiernos mensajes de apoyo.

La noticia no pasó inadvertida y sus miles de admiradores las felicitaron por estarse dando la oportunidad de disfrutar de su historia al máximo. Lo que comprueba que esta competencia no solo es una excelente plataforma para los deportistas, sino que para estas campeonas de Exatlón México también fue la oportunidad de encontrar el amor (igual que le pasó a Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, que ya están casados y tienen dos hijos).