Keno Martell anota el punto de la victoria y el equipo azul gana el doble duelo de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes fueron testigos de grandes batallas, donde los atletas sorprendieron a sus admiradores con sus dotes deportivos, destreza y fuerza en cada uno de los circuitos.

Héroes tuvieron que enfrentarse a la prueba adicional, la cual consistió en buscar la llave para ingresar a la cabaña en un hoyo lleno de lodo. Después de varios intentos, encontraron la llave y lograron entrar.



MEDALLA CONVENCIONAL DE EXATLÓN

Tocó el turno de los hombres en la prueba por la medalla convencional de Exatlón.

Se vivió una competencia bastante reñida entre Héroes y Titanes. Aristeo Cázares y David Juárez fueron los atletas que llegaron a la final. El atleta rojo venció a ‘La Bestia’ y se llevó la victoria en la competencia.

DOBLE DUELO DE EXATLÓN

Héroes y Titanes se midieron a la doble prueba en el circuito de fuerza de Exatlón. Los atletas se batieron en una prueba larga a 10 puntos y en un mini duelo a 3 puntos en modalidad de relevos.

Durante la competencia, Caro sintió que su equipo no la apoyó. Terminando su carrera, la atleta se acercó a ellos e hizo un comentario que no le pareció a su equipo, porque aseguró que Keno era quien la estaba guiando y no sus compañeros.

De inmediato, Heliud se defendió comentando que todo el equipo estaba apoyando a la atleta, pero ella les había pedido que no le gritaran cuando está compitiendo.

Héroes se mantuvieron liderando el marcador en repetidas ocasiones. Con el marcador 6-9, Aristeo Cázares le dio vida a su equipo y consiguió el séptimo punto de la competencia para Titanes.

Con el marcador 8-9, Keno Martell le dio el punto de la victoria a Héroes y con ello, Titanes tuvieron que enfrentarse a la prueba adicional cortando pasto con machete.

