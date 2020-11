Entre lágrimas, Ernesto Cázares abandona Exatlón: Titanes vs Héroes tras ser eliminado en dura batalla.

Exatlón: Titanes vs Héroes sigue manteniendo a los televidentes al borde de los sentimientos y las emociones, con cada uno de los programas que logran sorprender a los amantes del deporte extremo.

En la emisión del domingo, Titanes se mostraron bastante contentos por haber recuperado la fortaleza después de varios días de haber estado en la cabaña.

Con esta victoria, los integrantes rojos elevaron su energía para enfrentarse a una de las batallas más importantes de la semana.

En tanto, Héroes estaban desmotivados por haber perdido, ya que aseguraron que la cabaña es la mayor debilidad de sus adversarios; sin embargo, se propusieron darlo todo en la competencia del día para mantenerse unidos.

En la Batalla por la Supervivencia, Héroes y Titanes se enfrentaron a la pugna máxima de las tierras del Exatlón.

Hombres azules y mujeres rojas estaban en riesgo de abandonar la competencia. Se jugó una única batalla a 10 puntos que definiría qué equipo se tendría que enfrentar al duelo de eliminación.

Pascal aprovechó la primera contienda para reunir a su equipo y darles algunas palabras de motivación para que se concentraran y se llevaran esta noche la victoria.

Al inicio, el juego se puso a favor de Héroes después de haber anotado los primeros 3 puntos de la competencia, pero Titanes decidieron no quedarse atrás y en repetidas ocasiones empataron el marcador.

Una vez más, Mati le dio la victoria a su equipo y así los rojos tuvieron la oportunidad de permanecer juntos una semana más en Exatlón.



Duelo de eliminación

Christian Anguiano, Keno Martel y Ernesto Cázares fueron los atletas que se midieron en el duelo de eliminación.

Se trató de una competencia muy cerrada entre los tres atletas, quienes se disputaron la permanencia en un duelo a 5 vidas.

Al final, Keno y Ernesto se disputaron el último duelo, cuando ambos contaban con una sola vida.

Tras una dura batalla, Ernesto Cázares se convirtió en el eliminado de la noche desatando la tristeza de sus compañeros que lo despidieron entre lágrimas.

Por su parte, Antonio Rosique despidió al atleta y le agradeció por haber dejado un legado inigualable en Exatlón.

Antes de salir de las tierras de Exatlón, el practicante de parkour pidió a su equipo seguir adelante para salir victoriosos en las competencias.

La fortaleza reclama un gobernante... Dos fuerzas volverán a encontrarse para disputarse la casa con todas las comodidades.

La competencia cada vez se vuelve más exigente y está noche no será la excepción. No te pierdas esta desafiante batalla en Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

