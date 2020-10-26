Valery Carranza, atleta de Exatlón, enamora a sus miles de seguidores con su sensualidad.

Valery Carranza es una de las participantes de Exatlón: Titanes vs Héroes que más ha cautivado con su habilidad para el deporte y su nivel de concentración en cada competencia.

Su pasión por el tochito, disciplina que practica, y el atletismo, la han dotado de las aptitudes necesarias para estar siempre lista en el campo de batalla y demostrar de qué está hecha.

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Esa pasión con la que se le ve en cada programa del reality deportivo, es tan contagiosa, que sus miles de seguidores en redes sociales no pueden dejar de estar al tanto de lo que se publica de ella.

Aunque está dentro de la competencia, su equipo sigue echándole porras desde su perfil de Instagram, donde han compartido diversas fotos donde Valery Carranza luce su belleza.

Prueba de ello es una de las más recientes postales que se pueden ver en el feed de la cuenta oficial de Valery Carranza, en la que aparece posando muy sexy con su uniforme deportivo.

En la imagen, la guapa atleta aparece con un diminuto short de lycra y una playera de manga larga muy ajustada.

El atuendo permite apreciar la torneada figura de Valery, la cual, sin duda, es producto de sus arduas rutinas de ejercicio.

Tal y como se esperaba, la instantánea se llenó de frases de cariño, admiración y halagos para la competidora de Exatlón.

Además, algunos de los internautas aprovecharon para enviar sus mejores vibras para Valery Carranza, ya que la quieren ver coronada como la gran ganadora de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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