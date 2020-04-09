Mati Álvarez, ganadora de Exatlón México y líder de Exatlón Cup, sigue siendo la mejor atleta del momento.

Una atleta que desde el primer día de su llegada a las playas de Exatlón México demostró que no era una competidora más, que tenía mucho qué ofrecer y que no se pensaba retirar de la aventura con pocas cosas y así lo hizo. Llegó a la final de la tercera temporada en donde venció a Casandra y se coronó como la mejor, esa es Mati Álvarez, un ejemplo de vida, dedicación y esfuerzo en cada momento.

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Entre las cualidades que llevaron a Mati Álvarez a estar siempre en los primeros lugares de la competencia y a ser la única que nunca tuvo que participar en un duelo por la supervivencia como el resto de sus compañeros, fue por su gran velocidad en cada uno de los circuitos y la gran puntería que ha mostrado en la zona de definición.

Mati logró los mejores registros de la tercera temporada de Exatlón con un total de 436 carreras, 308 victorias y 218 derrotas; su porcentaje de efectividad es del 70%.

Pero si todavía existen personas que tienen dudas sobre su capacidad y talento que la colocó como la mejor de Exatlón México, la originaria de Puebla y representante nacional en los Juegos Panamericanos y del Caribe, sigue demostrando sus cualidades ahora en el plano internacional en Exatlón Cup.

Hasta el momento en la justa internacional de Exatlón Cup van dos días de intensas batallas en donde la mexicana ha superado grandes pruebas en contra de rivales colombianas, turcas y griegas, pero ha encontrado la fortaleza de vencer en cada una de sus batallas para colocarse como líder en solitario de la competencia en la rama femenil.

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Siempre siendo la líder en todo, Mati Álvarez logró ganar la primera medalla de Exatlón Cup, aunque nada está escrito todavía, la mexicana ha mostrado desde el primer momento que en la rama femenil es la rival a vencer ¿alguien tendrá la capacidad de hacerlo?

