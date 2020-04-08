FOTOS: Afroditi Skafida, líder del equipo de Grecia en la Copa Exatlón, conquista con su sexy belleza.

Afroditi Skafida es una de las atletas que más han llamado la atención durante la Copa Exatlón 2020, donde además de enfrentarse a los mexicanos Mati, Heliud, Heber y Casandra, ha dejado cautivados a los televidentes con su belleza griega.

Afroditi, de 38 años, es la líder del equipo de Grecia y en cada competencia se entrega en cuerpo y alma demostrando su destreza y fuerza física.

Te puede interesar:

Conoce a los rivales de México en la Copa Exatlón en donde se enfrentarán a Colombia, Grecia y Turquía.

De su nivel atlético ya ha dado muestra siendo representante de su país natal en la disciplina de salto con garrocha durante los Juegos Olímpicos Grecia 2004 y Beijing 2008.

Sin embargo, su belleza, que luce muy particularmente en redes sociales, es cosa aparte, digna de varias galerías de fotos donde se puede apreciar su encanto de musa. ¡Aquí una muestra!

En la Copa Extalón participa junto a sus compatriotas Melina Metaxa de 33 años, quien es practicante de Artes Marciales Mixtas; Panagiotis Konstantinid, de 24 años y especialista en karate y Sozon Palaistros, quien, con 42 años, se destaca como entrenador de hockey profesional.

También te puede interesar:

FOTOS: Conoce a los atletas que se enfrentarán a México y representarán a Grecia, Colombia y Turquía en la Copa Exatlón.

A Afroditi Skafida la puedes ver cada programa de la Copa Exatlón 2020 los lunes a las 19:30 horas, donde se enfrentan los mejores atletas de México, Colombia, Grecia y Turquía.

