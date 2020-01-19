Laredo Kid, el famoso luchador y parte del equipo rojo, resulta lastimado mientras competía en Exatlón.

Durante el Duelo por la Batalla Colosal en Exatlón México, Laredo Kid, integrante del equipo rojo, se enfrentó a Eugenio Martell, quién buscaba una victoria más que necesaria para el equipo azul.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Laredo Kid se lastimó la pierna. En la transmisión se pudo ver su extremidad inflamada.

En enero del 2020 Laredo Kid sufrió fuerte lesión en Exatlón. El gladiador enmascarado participó en una competencia representando al equipo de famosos ✅#LaredoKid #exatlon #AdiosEnExatlón pic.twitter.com/0EXaUmpdBc — gazuhu (@gazuhumx) January 18, 2020

Los usuarios de redes sociales no dudaron en mostrar su tristeza por esta situación. Lo anterior se respalda por el gran cariño que los televidentes le han tomado al luchador.

Además, los internautas remarcaron la valentía de Laredo por terminar el circuito sin importar su lesión, en donde los contendientes se pusieron adelante por un punto, hasta ese momento del programa.

Al final, la competición se tuvo que detener algunos minutos en lo que los servicios de emergencia iban por él. Hasta el momento no se ha confirmado nada más.