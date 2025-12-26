Paulette Gallardo: este es el nivel de estudios de la participante de Exatlón México

Paulette Gallardo fue una de las elegidas para participar en Exatlón México y desde su entrada se volvió una gran competidora. Sin embargo, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia al ser hospitalizada por un terrible motivo . Pese a ello, ahora se encuentra estable la deportista que tiene un alto nivel de estudios.

La participante del equipo rojo tiene estudios en preparación física y deporte, así como en actuación. Además, es entrenadora profesional tanto en México, como Estados Unidos, sin duda “Toro Miura” cuenta con una amplia preparación. Conoce cómo surgió su apodo en Exatlón.

“Toro Miura” es entrenadora profesional tanto en México como en Estados Unidos |@paulettegallardo.mx

¿Quién es Paulette Gallardo y qué le pasó en Exatlón México?

“Toro Miura” es originaria de Tijuana, Baja California, y desde antes de ser participante del Exatlón México ya tenía experiencia en el deporte, pues jugó como portera para los Xolos en la Liga BBVA MX Femenil. Después de su paso como futbolista, fue entrenadora en diferentes equipos tanto del país como de Estados Unidos.

Gallardo también ha trabajado como entrenadora personal y comentarista de radio, consolidándose como una figura pública sólida. Estas cualidades le ayudaron para ser elegida para el Exatlón, que la vio por primera vez en la séptima temporada y rápidamente conectó con el público.

La exfutbolista fue hospitalizada de emergencia en vísperas de Navidad, pues presentó malestares previos al juego por la convivencia familiar. Paulette tuvo una infección estomacal que se agravó con rapidez y pese a que llegó para competencia, no pudo cumplir con los circuitos.

El malestar de la tijuanense no fue de gravedad, por lo que solo el médico le recomendó descanso. “Llegué a la clínica, me pusieron suero y me tomaron los signos vitales. Tenía fiebre y el cuerpo cortado. Me siento fatigada y con ganas de dormir”, detalló la participante.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Paulette se pierde una competencia, pues en la temporada pasada tuvo que abandonar el programa debido a que fue intervenida quirúrgicamente de emergencia por fractura de nariz.