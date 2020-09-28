Jennifer Rodríguez
Exatlón Titanes vs. Héroes
- Originaria de Valle de Bravo, EDOMEX.
- Tiene 19 años.
- Su deporte es el atletismo, velocista.
- Tiene un deporte alternativo que es la natación.
- Es estudiante de licenciatura en administración de negocios.
- 5 años campeona estatal en atletismo.
- 4 años campeona prenacional y finalista nacional 3 años consecutivos en 100 y 200 metros planos.
- Finalista en eventos nacionales abiertos.
- Viene a demostrar que los sueños se pueden hacer realidad y salir ganadora.