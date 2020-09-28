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Jennifer Rodríguez

Exatlón Titanes vs. Héroes

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

  • Originaria de Valle de Bravo, EDOMEX.
  • Tiene 19 años.
  • Su deporte es el atletismo, velocista.
  • Tiene un deporte alternativo que es la natación.
  • Es estudiante de licenciatura en administración de negocios.
  • 5 años campeona estatal en atletismo.
  • 4 años campeona prenacional y finalista nacional 3 años consecutivos en 100 y 200 metros planos.
  • Finalista en eventos nacionales abiertos.
  • Viene a demostrar que los sueños se pueden hacer realidad y salir ganadora.

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