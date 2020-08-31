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Exatlón México 2024
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Stefano Orsini

Exatlón Titanes vs. Héroes.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Stefano Orsini

  • Originario de Chiapas.
  • Tiene 32 años.
  • Su deporte es el Crossfit.
  • Nuevo atleta que se integra a Exatlón para buscar la gloria.

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