Si tu hijo es fan de la película animada de Netflix, existen varias opciones para decorar una fiesta de cumpleaños sin la necesidad de comprar artículos oficiales y así ahorrar un poco más, ya que un evento de tal magnitud requiere de bastante presupuesto. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas para celebrar a tu hijo con la temática de KPop Demon Hunters, sin olvidar la respectiva piñata que puedes hacer en casa.

Tras su estreno, la película ingresó al Top 10 de decenas de países y su banda sonora alcanzó posiciones destacadas en plataformas digitales, lo que impulsó la venta de productos temáticos y la creación de decoraciones personalizadas para fiestas infantiles. Estas propuestas utilizan colores, formas y elementos inspirados en el universo visual del filme y pueden adaptarse a distintos presupuestos, al igual que lo son las fundas personalizadas de la tablet de KPop Demon Hunters.

Las 5 ideas para decorar la fiesta de cumpleaños de KPop Demon Hunters

1. Globos y colores inspirados en la película: Una opción es hacer un arco de globos con esa combinación de colores y añadir estrellas, notas musicales y figuras geométricas elaboradas con cartulina brillante. Este tipo de decoración ofrece un gran impacto visual y funciona como fondo para fotografías familiares.

5 ideas para decorar la fiesta de cumpleaños de tu hijo con temática de KPop Demon Hunters|IA

2. Photobooth: Puedes utilizar cortinas metalizadas, luces LED de colores, micrófonos decorativos, altavoces de cartón y siluetas originales con estética de videojuegos y animación coreana y así tener un escenario de concierto.

3. Centros de mesa: Se pueden incorporar discos de vinilo decorativos, estrellas, cristales de colores, notas musicales y figuras tridimensionales elaboradas con foamy o cartón. Otra alternativa consiste en fabricar pequeños escenarios con bloques de unicel pintados para simular plataformas de conciertos.

4. Recuerdos personalizados: Los recuerdos pueden incluir bolsas con etiquetas diseñadas en los mismos colores de la película, pulseras fluorescentes, stickers originales, libretas decoradas o llaveros.

5. Pastel temático: Una fiesta de cumpleaños no es sin el pastel, que puede ir decorado con estrellas, micrófonos, notas musicales y figuras de los personajes principales de KPop Demon Hunters.