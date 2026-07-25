Julio recuerda la promesa que hizo si llegaba al Top 12 de MasterChef 24/7: "¿Pa’ qué ando de hocicón?”

Se han cerrado los lugares en el Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7 hasta el próximo domingo de eliminación y es que luego de una intensa gala de salvación, Julio fue el gran triunfador de la noche, hecho que provocó que recordara la promesa que había realizado si es que subía al balcón este pasado 24 de julio. ¿Cuál fue su compromiso? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de celebrar nuevamente su pase al Top 12 tras haber perdido su lugar y el Pin del Chef en la pasada gala de beneficios y castigos, Julio recordó sorpresivamente en uno de los baños del Mundo MasterChef que había prometido que si subía al balcón, se dejaría la barba hasta el final de la competencia culinaria.

Luego de escuchar el compromiso del cocinero, Luis le dijo que tendría que cumplir su promesa; "¿pa' qué ando de hocicón?", exclamó Julio.

Cabe recordar que solamente Flor, la actual portadora del Pin del Chef, Ramahá, Daniela, Claudia y Julio han asegurado su permanencia en MasterChef 24/7 por otra semana más y ya forman parte del Top 12 de los mejores cocineros del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Ixdit, Jazmín, Antrax, Lancer, Luis, Michelle y Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para darle una ventaja en el reto de eliminación del 26 de julio.

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