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Escrito por: Redacción Azteca UNO

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- Aguascalientes.

- Paracaidismo.

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- Stuntman en comerciales.

- Conferencista motivacional.

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