Alejandro Castro Melgoza | Exatlón

- Gimnasta

- Es originario de Guadalajara.

- Tiene 18 años.

Alex es multimedallista, algunos de sus logros son:

- Oro en salto en el Campeonato Nacional 2007.

- Plata en arzones y oro en piso en el Campeonato Nacional 2008.

- Plata por equipos y en arzones en Campeonato Nacional 2009.

- Oro en arzones en Campeonato Nacional y Olimpiada Nacional 2012.

- Oro por equipos en Campeonato Nacional y Olimpiada Nacional 2013.

- Plata en arzones y 4to lugar all around en Panamericano de clubes 2013.

- Oro por equipos en Campeonato Nacional y Olimpiada Nacional 2014.

- Oro en arzones en Campeonato Nacional 2015.

- 2do all around y oro en arzones en copa Jaime Romero 2015.

- Oro por equipos y en arzones en Campeonato Nacional 2016.

- 3ro all around y oro en arzones en copa Jaime Romero 2016.

- Plata en arzones en Campeonato Nacional 2017.

- Oro en arzones en copa Jaime Romero 2017.

- Oro en arzones, bronce en anillos y bronce en barra en Festival Centroamericano en Guatemala 2017.

- Bronce en Arzones en Campeonato Nacional 2018.

- Plata por equipo en Olimpiada Nacional 2018.

- En 2018 clasificó al Campeonato Centroamericano en Panamá.

Alejandro bienvenido al Exatlón.