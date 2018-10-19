Alejandro Castro Melgoza | Exatlón
Equipo: Contendientes
- Gimnasta
- Es originario de Guadalajara.
- Tiene 18 años.
Alex es multimedallista, algunos de sus logros son:
- Oro en salto en el Campeonato Nacional 2007.
- Plata en arzones y oro en piso en el Campeonato Nacional 2008.
- Plata por equipos y en arzones en Campeonato Nacional 2009.
- Oro en arzones en Campeonato Nacional y Olimpiada Nacional 2012.
- Oro por equipos en Campeonato Nacional y Olimpiada Nacional 2013.
- Plata en arzones y 4to lugar all around en Panamericano de clubes 2013.
- Oro por equipos en Campeonato Nacional y Olimpiada Nacional 2014.
- Oro en arzones en Campeonato Nacional 2015.
- 2do all around y oro en arzones en copa Jaime Romero 2015.
- Oro por equipos y en arzones en Campeonato Nacional 2016.
- 3ro all around y oro en arzones en copa Jaime Romero 2016.
- Plata en arzones en Campeonato Nacional 2017.
- Oro en arzones en copa Jaime Romero 2017.
- Oro en arzones, bronce en anillos y bronce en barra en Festival Centroamericano en Guatemala 2017.
- Bronce en Arzones en Campeonato Nacional 2018.
- Plata por equipo en Olimpiada Nacional 2018.
- En 2018 clasificó al Campeonato Centroamericano en Panamá.
Alejandro bienvenido al Exatlón.