Kevyn “Bicolor” EXIGE hablar con Adal Ramones para aclarar su situación en La Granja VIP

Kevyn Contreras "Bicolor" se salió con la suya en La Granja VIP y pudo disfrutar de una semana comiendo delicioso a costa del presupuesto, pero sin que nadie se enterara. No obstante, la culpa ya se está apoderando de él, pues le da la sensación de que sus compañeros no le tienen confianza y pidió hablar personalmente con Adal Ramones para tomar una decisión sobre su futuro en la competencia.

Este llamado urgente lo hizo a escondidas mientras hacía sus labores con los animales, momento en el que aprovechó que Niurka y Bebeshita estaban ocupadas, para hablar con la cámara y explicar por qué está preocupándose cada vez más. Y es que a pesar de que en un principio aceptó hacer un intercambio con Adal porque estaba en su etapa de villano, cree que podría ser mejor que confiese lo que hizo y así se evita más problemas.

"Adal, ahora me están llamando traicionero todos, en especial 'mamá Niu'. Y sé, y creo, que viene por algo que tú y yo sabemos. Así que, ojalá me des la oportunidad de hablar contigo, para de una forma u otra, pues decirles que me porté mal y que como no me aguantaba el hambre, hicimos un trato a cambio de pasar información", mencionó el comediante, que por fin se libró de ser Peón luego de tres semanas y no quiere volver a dar razones para que lo regresen al Granero.

Kevyn Contreras hizo un trato con Adal Ramones, pero parece que ya se arrepintió|ESPECIAL

¿Kevyn Contreras es un "infiltrado" de La Granja VIP? El irresistible pacto que hizo con Adal Ramones

La misión secreta entre "Bicolor" y Adal Ramones empezó el pasado lunes 21 de septiembre, luego de que La Granja VIP se volcó en su contra por haber atentado contra las reglas de forma intencional. Todo esto porque volvió a ser Peón y dijo tener hambre, así que se preparó una torta a sabiendas de que esto le costaría presupuesto general.

Por lo que tras ser exhibido y que muchos de los Granjeros pusieran en duda su honorabilidad, Kevyn Contreras recibió una propuesta inesperada: Adal Ramones le ofreció una semana entera comiendo cosas deliciosas por 10 mil pesos del dinero en común, pero sin que nadie supiera por qué se les hizo el descuento. A cambio, el comediante tenía que recabar información de sus compañeros y pasársela al conductor de La Granja VIP Segunda Temporada, como una especie de "infiltrado" solo por unos días.