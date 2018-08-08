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Exatlón México 2024
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Andrea Arochi | Exatlón

Equipo: Contendientes.

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Tv Azteca

 - Crossfit/ Padel

- Andrea ha practicado tenis desde muy pequeña.

- Su padre la inscribió a su primer torneo, llegó a la final, perdiéndola después de dos horas de juego.

- En su segundo torneo, a los 11 años, salió ganadora.

- Así construyó una carrera tenística de 16 años, obteniendo así grandes logros entre los cuales destacó la medalla de bronce en CONADEIP por su universidad, y logrando posicionarse en 3er lugar nacional a sus 18 años.

- Al término de su carrera en la universidad, sentía el deseo de seguir compitiendo y fue donde encontró una cancha de Padel, volviéndose adicta al deporte y en poco tiempo logrando su primer trofeo junto a su compañera Joyce, este deporte hasta la fecha lo practica. 

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