Eliminado de La Granja VIP: esto se sabe del tercer Granjero que sale de la competencia hoy, 27 de septiembre

Hasta el momento se desconoce quién es el tercer Granjero eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada ya que será hasta el que inicie la Gala de Eliminación de este domingo 27 de septiembre cuando Adal Ramones revele la información completamente en vivo.

¿Quiénes son los nominados en riesgo de quedar eliminados de La Granja VIP?

Hasta el momento hay 5 Granjeros nominados en riesgo de abandonar la competencia quiénes son “La Bebeshita”, Manelyk, Carlos Trejo, Julio Camejo y Kenny Avilés. Algunos de los cambios que se llevaron a cabo durante la tercera semana del reality fue que Azalia Ojeda “La Negra” fue salvada por Kevyn Contreras “Bicolor”, razón por la que salió de la tabla de nominación. Por otro lado, uno de los momentos más tensos fue cuando Pascar traicionó a “La Bebeshita” y la colocó en posición de nominada.

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito en La Granja VIP?

El público tiene un papel sumamente fundamental en La Granja VIP ya que a través de su voto puede salvar a uno de los Granjeros que se encuentran nominados. Hacer esta votación es un proceso muy fácil y sencillo además de que es completamente gratis, lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

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