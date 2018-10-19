Daniel Castillo Noyola | Exatlón

- Ciclista Profesional

- Es originario de San Luis Potosí.

- Tiene 25 años.

- Fue Campeón Nacional Juvenil 2010.

- 15vo Lugar Campeonato Panamericano Juvenil Guatemala 2010

- 22vo Lugar Campeonato Panamericano SUB23 2012

- Subcampeon Nacional Sub23 2014

- Seleccionado Nacional Vuelta a Guatemala 2014 Ciclismo de ruta.

- En la temporada 2015 y 2016 ha competido en Europa, logrando escalar lugares en el ranking Mundial Elite de la UCI desde el 2234 hasta el 580.

- Campeón Nacional Elite de XC Maratón (100km) 2016.

- SubCampeón Panamericano Elite 2017 XC Eliminator 2017 Colombia.

- 6to Lugar Copa del Mundo Elite de XC Eliminator 2017, Estados Unidos.

- 4to Lugar Copa del Mundo Elite XC Shortrack 2018, Estados Unidos.

- Top10 Elite ranking Mexico 2015, 2016, 2017 y 2018.

Daniel bienvenido al Exatlón.