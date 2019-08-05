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Escrito por: Redacción Azteca UNO

-24 años.

-Monterrey, Nuevo León.

-Fútbol Americano.

-Campeón Nacional de Fútbol Americano en la Liga Mayor en 2015.

-Campeón Nacional de Tochito NFL, 2018.

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