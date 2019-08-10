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Javier Rojo | Exatlón

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

-22 años.

-Culiacán, Sinaloa.

-Gimnasia.

-Miembro del equipo nacional de Gimnasia.

-4º lugar panamericano en los juegos de Lima, 2019.

-Nombrado en 2017 como mejor deportista de Culiacán.

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