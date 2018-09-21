Marco Beltrán | Exatlón
Equipo: Contendientes
- Artes Marciales Mixtas UFC.
- 32 años.
- CDMX.
- Peleador profesional de Artes Marciales Mixtas desde 2008.
- Después de su debut en MMA, ganó 5 peleas consecutivas que lo colocaron como un gran peleador.
- En 2014, participó en The Ultimate Fighter Latin America primera temporada, donde quedó como semifinalista.
- Peleador activo de la UFC.
- Actualmente participa en Ultimate Fighting Championship.
- Entre sus reconocimientos se encuentran: Campeón Naicional de Jiu Jitsu y Submission Grappling.