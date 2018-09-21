Marco Beltrán | Exatlón

- Artes Marciales Mixtas UFC.

- 32 años.

- CDMX.

- Peleador profesional de Artes Marciales Mixtas desde 2008.

- Después de su debut en MMA, ganó 5 peleas consecutivas que lo colocaron como un gran peleador.

- En 2014, participó en The Ultimate Fighter Latin America primera temporada, donde quedó como semifinalista.

- Peleador activo de la UFC.

- Actualmente participa en Ultimate Fighting Championship.

- Entre sus reconocimientos se encuentran: Campeón Naicional de Jiu Jitsu y Submission Grappling.