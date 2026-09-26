Aprende y haz el mejor truco para quitar lo pegajoso de tus cosas

Muchos a veces lo quisieran dejar pasar, pero con el paso del tiempo, algunos de los objetos de plástico que se tocan de manera constante viven un desenlace pegajoso. Aunque no se trate de un asunto de exageración, las sensaciones son hasta cierto punto incómodas. Por eso, el vinagre puede ayudarte para limpiar de manera efectiva estos objetos.

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¿Por qué el vinagre te puede ayudar a quitarle lo pegajoso a tus objetos personales?

Ya sea un control de televisión, control de consolas, tijeras, teléfonos de casa y el propio celular… después de un rato de uso terminan con todo pegajoso. Es por eso que debe tomarse en cuenta el vinagre, y es que estos objetos de casa tienen una capa protectora que se degrada con el paso del tiempo. Es así que se rompe a nivel molecular y se transforma en una resina viscosa que atrae el polvo.

Y es que precisamente el elemento propuesto funciona como un solvente suave y natural que rompe la cohesión de la capa del polímero degradado, esto sin disolver la estructura dura del plástico inferior. Por ello, se recomienda para estas limpiezas específicas.

¿Cómo limpiar mis objetos con vinagre y quitarles lo pegajoso?

La realidad es que este remedio casero no dista mucho de lo que se realiza constantemente con el uso del vinagre para limpieza dentro del hogar. Ante eso, toma nota y haz al paso de la letra lo que se indica.