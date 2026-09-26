¿Se une a Niurka? Pablo Montero descarta un bando y pone fecha límite en La Granja VIP

Pablo Montero está por terminar su primera semana dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. El cantante de música ranchera fue el Granjero número 20 en ingresar al reality y se produjo durante la Gala de Eliminación del pasado domingo. Tras varios días dentro de la granja, ya habría decidido a qué bando unirse próximamente.

Existen dos bandos marcados dentro de La Granja VIP: Niurka Marcos y Manelyk González. Antes de ingresar al reality, Montero aseguró que no se llevaría bien con todos los Granjeros, por lo que definiría su grupo con el correr de los días. Hoy, un chisme ofrecido por Azalia Ojeda pudo revelar un poco de la estrategia de Pablo y a qué alianza se uniría.

El grupo con el que Pablo Montero tuvo mayor afinidad|La Granja VIP

Pablo Montero descartaría el bando de Manelyk

Mientras se encontraba en las afueras del edificio principal, Azalia se dirigió a su grupo para notificarles que Pablo Montero no estaría buscando unirse a su bando que tiene a Manelyk como referente.

“Me dijo Natalia que estaban Pablo y Niurka hablando. Ellos se dieron cuenta que Natalia los estaba escuchando y que Niurka le dijo: ‘¿cómo vas? ¿ya decidiste?’ Y que Pablo le dijo: ‘esta semana voy a ir todavía tranquilo, pero la semana que viene te aviso si me uno a ustedes o voy solo’”. Finalmente, Azalia les recomendó tener cuidado cuando Montero esté cerca.

Azalia recomienda tener cuidado con Pablo Montero

“La Negra” advirtió al grupo, siempre dejando en claro que tienen la libertad de tomar las decisiones que deseen, que traten de hacer silencio si Pablo se encuentra cerca en caso de hablar sobre estrategia o números.

“Lo que hemos platicado es que aquí nadie obliga a nadie a nada. Cada quien decide cómo lo quiere hacer o cómo quiere jugar y está bien. Nada más que ese tiene que ser nuestro foco rojo: de cuando hablemos de estrategias o de números, guardemos silencio. Hay que tener cuidado”, expresó.

De esta manera, según lo mencionado por Azalia, Montero ya habría descartado unirse al grupo comandado por Manelyk y solo contempla dos opciones: unirse al bando de Niurka o hacer su juego en solitario.