Los expertos explican por qué falta el aire al correr; si te pasa esto ve al médico

Una de las actividades que más se practican para hacer ejercicio de manera amateur es el correr. El hacer esto para encontrar buena salud o por el gusto de exigirse físicamente es una prueba realmente complicada para disciplinarse. Por eso es normal que en cierto punto de tu carrera, sientas que te falta el aire. Sin embargo, debes estar atento cuando esto va más allá de un proceso simple de cansancio y exigencia. Así lo explican los expertos.

Ventaneando | Programa completo 25 de septiembre de 2026

¿Por qué te falta el aire al momento de correr?

De manera sencilla se entiende que el aire te falta al momento de correr por la intensidad del esfuerzo físico. Además, esto puede estar asociado con la falta de adaptación que tienes para realizar esta actividad, que no es cosa menor. La respiración se acelera de forma natural porque los músculos demandan más oxígeno y producen más dióxido de carbono. El corazón demanda más bombeo de sangre y los pulmones deben responder a dicha exigencia.

Por eso, si ya llevas tiempo practicando y sientes que te ahogas con poca intensidad de esfuerzo, no estaría mal que vayas al médico para saber qué pasa con tu cuerpo.

El calentamiento es vital

Para evitar esta incomodidad que se genera cuando la exigencia supera tu capacidad aeróbica disponible, se recomienda tener buenos procesos de calentamiento. El sistema respiratorio y también el cardiovascular requieren de una respuesta inmediata cuando pasas de 0 a 1000 en cosa de nada. Es por eso que puedes tener rutinas de caminata, trote o movimientos dinámicos de 5 a 10 minutos ante de inciiar con tus actividades intensas.

Un ritmo elevado te lleva de inmediato al agotamiento

Como se indicó al inicio, una exigencia fuerte a los músculos requerirá mucha energía en poco tiempo, situación que provocará que la ventilación aumente para cubrir dicha necesidad. Es por eso que se advierte cuando el esfuerzo te acerca al umbral anaeróbico, provocando una respiración mucho más complicada. En ocasiones, dicha situación provoca que las piernas se sientan pesadas, lo cual hace más invasivo todo lo que conlleva el hecho de correr.

@frank_endurance 🏃‍♂️¿Te falta el aire apenas empiezas a correr? No siempre es falta de condición física. ❌ Puede ser mala respiración, tensión en el cuerpo o ansiedad acumulada. ✅ Respirar profundo, mejorar tu postura y empezar más lento puede cambiarlo todo. 💡 ¿Quieres correr sin sentir que te ahogas? Sígueme. ♬ original sound - Frank Endurance

El cuerpo requiere tiempo para adaptarse

Correr no depende exclusivamente de tener buena resistencia y/o fuerza en las piernas. Esta actividad requiere de un buen funcionamiento del metabolismo, el sistema cardiovascular y los músculos respiratorios. Visto así, se entiende que no se trate de una cuestión sencilla, sino de la construcción de un ritmo que te permita sostener el ejercicio con una respiración más estable.