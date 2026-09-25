5 cortes de cabello IMPERDIBLES para la temporada de otoño 2026; te harán lucir renovada
Conoce los cortes de cabello que serán tendencia este otoño de 2026:
El verano 2026 oficialmente ha llegado a su fin y de cara para el último tercio del año, donde el otoño marcará tendencias, te compartiremos algunos cortes de cabello que además de estilizarte, te hará lucir más joven y elegante, pues son algunos de los estilos más buscados y sofisticados.
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Si algo caracteriza el verano es su clima soleado y un tanto lluvioso, por lo que otoño será regido por un clima más seco y frío, lo que podría significar que tu cabello pase por algunos cambios, aunque puedes usar estos mismos como un aliado a tu favor para elegir un nuevo corte de pelo que lo haga volver a la vida.
Cortes de pelo en tendencia para el otoño 2026
Para el otoño 2026 habrá dos tendencias muy marcadas que puedes estilizar de acuerdo a tu personalidad y tipo de rostro, pues tendremos cortes pulidos y rectos llenos de sofisticación así como melenas con capas llenas de texturas naturales y con mucho movimiento tales como:
- Capas Invisibles: Si quieres conservar tu melena larga, esta técnica crea dimensiones internas y no alteran visiblemente el largo principal, disimulando así la que puede ser una caída estacional.
@samrestyle
Invisible layers♬ original sound - Hair by Sam
- Corte Mariposa: Un corte muy vigente gracias a su capacidad de dar un volumen con capas cortas que enmarcan el rostro y capas largas en el resto de la melena, además de que puedes estilizar en las puntas de acuerdo a tu día a día.
@dariopachecopeluqueria CORTE MARIPOSA 🦋 PASO A PASO "Del video viral... al tutorial "¿Querías el paso a paso del corte mariposa? 🦋 Aquí está, como me lo pidieron 🙌" "Me lo pidieron y lo cumplí ✂️Aprende el corte mariposa paso a paso 💥" #cortemariposapasoapaso #cortemariposatutorial #cortemariposa #butterflyhaircuttutorial #butterflycut #peluqueriagyayaquil ♬ sonido original - Dario Estilista - Guayaquil
- Curly Shag: Este corte es ideal para quienes tengan melenas onduladas pues les hace lucir a la perfección pues a través de capas se distribuye el volumen de forma ligera, aportando dinamismo para que cada rizo respire y tenga fuerza propia.
@tobiasbellhair How to cut a shag on curly hair ✂️#fyp #70s #70sfashion #70saesthetic #fleetwoodmac #shagcut #curlyshag #curlyhair #shagcuthair ♬ The Chain (2004 Remaster) - Fleetwood Mac
- Blunt Bob: El estilo pulido enmarca el rostro de forma elegante, llevando a la altura de la mandíbula o el cuello, el cabello transmitiendo así mucha seguridad y sofisticación, generando una primera vista única.
@ashleyseamour thank uuu @Mia Santiago i’m in love 🫶🏼 ig: ashleyseamour #hairtok #shorthair #shorthaircut #hairtransformation #transition #shorthairwaves #texturedshorthair #shorthairtutorial #bluntbob #texturedbob #chinlengthhair ♬ MITSKI X LANA by Robbie Devine - Robbie
- Long Bob Desenfadado: Otro clásico que regresa y que puede ser un gran aliado ya que el largo a la clavícula aporta un acabado natural y desestructurado siendo ideal para recuperar la sensación de densidad y cuerpo después del verano.