5 cortes de cabello IMPERDIBLES para la temporada de otoño 2026; te harán lucir renovada

El verano 2026 oficialmente ha llegado a su fin y de cara para el último tercio del año, donde el otoño marcará tendencias, te compartiremos algunos cortes de cabello que además de estilizarte, te hará lucir más joven y elegante, pues son algunos de los estilos más buscados y sofisticados.

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Si algo caracteriza el verano es su clima soleado y un tanto lluvioso, por lo que otoño será regido por un clima más seco y frío, lo que podría significar que tu cabello pase por algunos cambios, aunque puedes usar estos mismos como un aliado a tu favor para elegir un nuevo corte de pelo que lo haga volver a la vida.

Cortes de pelo en tendencia para el otoño 2026

Para el otoño 2026 habrá dos tendencias muy marcadas que puedes estilizar de acuerdo a tu personalidad y tipo de rostro, pues tendremos cortes pulidos y rectos llenos de sofisticación así como melenas con capas llenas de texturas naturales y con mucho movimiento tales como:

