Mariano Razo | Exatlón

- 19 años.

- Gimnasta.

- CDMX.

- Ganador del Premio Estatal (Morelos) del Deporte en 2 ocasiones.

- Seleccionado Nacional 2014, 2015 y 2017.

- Panamericano Juvenil en Arcajú, Brasil.

- Primer lugar /piso, barra fija) en la Copa Internacional Juvenil 2015 y tercer lugar All Around.

- Campeón Nacional All Around en 2012, 2014 y 2015.

- Multiple medallista de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.

- Su especialidad dentro de la gimnasia: Manos libres, barra fija y salto de caballo.

- Gimnasta de alto rendimiento con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

- Entrar al Cirque Du Soleil es uno de sus más grandes sueños.