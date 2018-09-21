Mariano Razo | Exatlón
Equipo: Famosos
- 19 años.
- Gimnasta.
- CDMX.
- Ganador del Premio Estatal (Morelos) del Deporte en 2 ocasiones.
- Seleccionado Nacional 2014, 2015 y 2017.
- Panamericano Juvenil en Arcajú, Brasil.
- Primer lugar /piso, barra fija) en la Copa Internacional Juvenil 2015 y tercer lugar All Around.
- Campeón Nacional All Around en 2012, 2014 y 2015.
- Multiple medallista de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.
- Su especialidad dentro de la gimnasia: Manos libres, barra fija y salto de caballo.
- Gimnasta de alto rendimiento con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
- Entrar al Cirque Du Soleil es uno de sus más grandes sueños.