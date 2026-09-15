Qué hacer con los guantes que no ocupas: 3 ideas DIY

Puedes darle una nueva vida a tus guantes viejos o que ya no usas transformando el textil olvidado en objetos útiles y llenos de personalidad.

Ya sea que hayas perdido el par de un guante de lana, que tengan un pequeño desgaste en los dedos o que simplemente tus hijos hayan crecido, estos accesorios tienen un enorme potencial oculto.

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¿Qué hacer con los guantes que no ocupas?

En lugar de dejarlos al fondo del armario ocupando espacio, puedes aprovechar su forma y tejido suave para crear proyectos manuales sorprendentes.

El diseño original de los guantes, con sus divisiones para los dedos y materiales elásticos, se presta a la perfección para manualidades creativas que requieren poco tiempo y herramientas básicas. Con un poco de hilo, aguja y algo de relleno, puedes darles una función completamente nueva y divertida.

Ideas DIY para darles un nuevo uso a los guantes que ya no usas|Pinterest

3 ideas DIY para darles una segunda oportunidad a tus guantes

Peluches y jugueres blandos para niños

Los dedos del guante se transforman de forma natural en las patas o tentáculos de divertidos animales de tela como pulpos o monstruos amigables. Solo necesitas rellenar el guante con guata o algodón sintético, coser la base para cerrarlo y decorar la superficie con botones para simular los ojos.

Crea peluches para tus hijos con guantes que ya no usas|Pinterest

Limpiadores estáticos para persianas y pantallas

Los guantes de lana o microfibra son perfectos para atrapar el polvo por estática sin rayar las superficies delicadas de tu hogar. Al colocártelos, puedes usar tus propios dedos para limpiar fácilmente entre las ranuras estrechas de las persianas o los bordes de tus dispositivos electrónicos.

Utiliza los guantes de lana como limpiadores de polvo para tus pantallas|Pinterest

Almohadillas térmicas terapéuticas en miniatura

Rellenar el cuerpo del guante con semillas y lavanda seca crea una compresa ideal para dolores musculares pequeños. Tras coser firmemente la apertura, puedes calentarla unos segundos en el microondas para aplicarla en la muñeca mientras trabajas o en el cuello.

Las mejores ideas para reutilizar tus guantes de tela|Pinterest

Las ideas que puedes adaptar dependerán del material o tejido del que sean los guantes que tienes guardados. Por ejemplo, en caso de tener guantes de hule, incluso puedes hacer pequeñas macetas para tus plantas y colgarlos de tus paredes.

