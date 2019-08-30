Parejita López | Exatlón

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

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- Irapuato FC - Torneo Clausura 2011 Liga de Ascenso

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- Copas Internacionales: Club Universidad Nacional - Ganador del XXVI Trofeo Santiago Bernabéu - (México) - 2004

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