Parejita López | Exatlón

Parejita López | Famosos

- Fútbol

- 39 años

- CDMX

- Campeonatos Nacionales Club Universidad Nacional - Torneo Clausura - (México) - 2004

- Club Universidad Nacional - Torneo Apertura - (México) - 2004

- Club Universidad Nacional - Campeón de Campeones 2003-2004 - (México) - 2004

- Mérida FC - Torneo Clausura 2009 Primera División 'A'

- Irapuato FC - Torneo Clausura 2011 Liga de Ascenso

- Correcaminos de la UAT - Torneo Apertura 2011 Liga de Ascenso.

- Copas Internacionales: Club Universidad Nacional - Ganador del XXVI Trofeo Santiago Bernabéu - (México) - 2004