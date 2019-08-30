Parejita López | Exatlón
Equipo | Famosos
Parejita López | Famosos
- Fútbol
- 39 años
- CDMX
- Campeonatos Nacionales Club Universidad Nacional - Torneo Clausura - (México) - 2004
- Club Universidad Nacional - Torneo Apertura - (México) - 2004
- Club Universidad Nacional - Campeón de Campeones 2003-2004 - (México) - 2004
- Mérida FC - Torneo Clausura 2009 Primera División 'A'
- Irapuato FC - Torneo Clausura 2011 Liga de Ascenso
- Correcaminos de la UAT - Torneo Apertura 2011 Liga de Ascenso.
- Copas Internacionales: Club Universidad Nacional - Ganador del XXVI Trofeo Santiago Bernabéu - (México) - 2004