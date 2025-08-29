Quién es la esposa de Antonio Rosique, conductor de Exatlón México

Resulta inconfundible la voz de Antonio Rosique y la pasión que ha demostrado a lo largo de casi 9 años para narrar las competencias de Exatlón México. Lo que no es tan conocido es la vida personal del periodista deportivo. Si te has preguntado quién es la esposa de Antonio Rosique, a continuación te respondemos.

Quién es Michelle Saide, esposa de Antonio Rosique

Al igual que el conductor de Exatlón México, su esposa, Michelle Saide, trabaja en medios de comunicación y su especialidad es el periodismo deportivo. Particularmente, la regiomontana se desempeña en el ámbito del futbol, pero trabaja en una empresa distinta a la que pertenece Rosique.

La diferencia de edad entre Antonio Rosique y Michelle Saide es de 19 años. Él nació en 1975 y cumple 50 este año, mientras que ella nació en 1994 y tiene 31.

Crédito: Instagram. @michellesaide

La pareja se conoció poco antes del Mundial de Rusia 2018 y, para 2020, estaban listos para casarse. Sin embargo, su boda tuvo que esperar debido a la llegada de la pandemia de Covid-19.

Fue hasta 2021 que contrajeron nupcias bajo la tradición católica, con medidas de seguridad extra y menos invitados de lo que habían pensado debido a la situación sanitaria mundial. Poco después dieron a conocer que entre sus planes se encuentra formar una familia.

A pesar de la diferencia de edad, con frecuencia Antonio Rosique y Michelle Saide muestran en redes sociales la buena química que tienen y sus intereses afines. Han compartido con sus seguidores momentos de sus viajes por los parques nacionales de Estados Unidos o en destinos como Japón.

Antes de conocer a Michelle, el conductor de Exatlón había estado casado con otra mujer.