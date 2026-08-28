¿Cómo fue el romance entre Katia Gallegos y Adrián Leo? Los dos atletas del Equipo Azul de Exatlón México Décima Temporada

Katia Gallegos y Adrián Leo son dos importante atletas de alto rendimiento que forman parte de Exatlón México Décima Temporada, buscando obtener la victoria y el jugoso premio, además de estar juntos en el Equipo Azul, se destacan por tener una relación en el pasado.

Aunque ambos siguen su camino y mantienen su talento en los circuitos, parece que ya dejaron esa etapa en el pasado. Para que tengas más detalles te explicaremos qué pasó entre ellos.

¿Cómo fue la historia de amor entre Katia Gallegos y Adrián Leo?

Al parecer fue en la temporada 9 cuando Katia Gallegos y Adrián Leo confirmaron su noviazgo, por lo que en varios episodios los vimos muy románticos entre ellos; sin embargo, también fuimos testigos de las discusiones que existieron entre ellos, y aunque Kat mencionaba que los desacuerdos entre las parejas era normal, eso no fue suficiente.

Aunque su romance se mantuvo , en el reciente programa de Exatlón México Décima Temporada del 27 de agosto del 2026, la atleta le reveló a su compañera Doris que en la actualidad solamente son amigos, confirmando que ya no son pareja. Aun así detalló que el estar juntos en el Equipo Azul es difícil, ya que lo quiere abrazar pero que lo mejor en este momento lo mejor es mantener la distancia y el margen de amigos. Ambos se siguen queriendo pero desean lo mejor para cada uno.

¿Dónde ver Exatlón México en vivo y gratis?

Como ya pudiste observar, el compañerismo entre Katia Gallegos y Adrián Leo sigue vigente, aún así existe la pequeña posibilidad de que ese romance se desarrollé más. Para que no te pierdas de ningún detalle del chisme romántico que se ha generado, recuerda que puedes ver la transmisión en vivo de Exatlón México Décima Temporada completamente gratis desde la pagina de Azteca Uno o en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

También puedes verlo directamente en la app de TV Azteca en Vivo, ideal para que lo tengas en cualquier dispositivo móvil. No dejes pasar todo el chisme, ya que podrían generarse grandes chismes en las siguientes transmisiones.