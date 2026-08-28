¿Por qué aparecen cochinillas de humedad en tus macetas y cómo alejarlas con 1 ingrediente de tu baño?

Mover una maceta para limpiar el piso o revisar la tierra de tus plantas y descubrir a decenas de cochinillas dispersándose a toda prisa es una escena que asusta a cualquier amante de la jardinería.

Las cochinillas de la humedad, que también son llamadas bichos bola o bichos bolita, son habitantes sumamente comunes en los hogares.

Aunque tendemos a catalogarlos como insectos peligrosos, la realidad de estas criaturas es muy distinta, pero su proliferación masiva en tus plantas es una señal que no debes ignorar.

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¿Por qué aparecen cochinillas de humedad en tus macetas y cómo alejarlas?

Estos crustáceos terrestres tienen un estilo de vida particular que los hace aparecer dentro de tu hogar. Por ejemplo, están obsesionados con la humedad constante, por lo que sus espacios favoritos serán el fondo de tus macetas, los platos de drenaje y la tierra que se mantiene encharcada.

También son adictos a la materia orgánica. Su función principal en el planeta es descomponer. Se alimentan de hojas secas, raíces muertas, trozos de madera en degradación y hongos del sustrato.

Esta es la forma correcta de deshacerte de las cochinillas de tus macetas|Rafael Minguet Delgado

En cantidades pequeñas, las cochinillas pueden ser buenas para tus plantas, pero cuando la colonia crece demasiado, comienzan a devorar brotes tiernos, tallos bajos y a dañar las raíces de tus macetas.

El ingrediente que alejará a las cochinillas de tus macetas

Para aplicar un remedio casero para las cochinillas de humedad que sea inmediato, económico y completamente seguro para la estructura de tu planta, el alcohol de curación que guardas en el botiquín del baño es la solución definitiva.

El principio activo del alcohol de curación funciona con la desecación y la alteración sensorial de los insectos y crustáceos. Al entrar en contacto con este ingrediente, las cochinillas se deshidratan instantáneamente.

Así puedes usar el alcohol para deshacerte de las cochinillas|Pexels: cottonbro studio

Puedes preparar una solución diluida con una parte de alcohol por tres partes de agua limpia. Añade una sola gota de jabón líquido para trastes para ayudar a que la mezcla se adhiera mejor. Rocía de noche y solo sobre el sustrato de tus macetas y la parte exterior de las mismas.

