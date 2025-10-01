¡Son familia! Ernesto y Aristeo Cázares y otros hermanos que sorprendieron en Exatlón México

El universo de Exatlón México ha dejado grandes rivalidades, hazañas deportivas y también sorprendentes lazos familiares. A lo largo de sus temporadas, varios atletas que compitieron en las playas de República Dominicana resultaron ser hermanos, por lo que compartieron la misma pasión por conquistar los circuitos, enfrentarse a sus límites… y medirse entre ellos mismos.

¿Quiénes son los hermanos que han participado en Exatlón México?

La dupla más emblemática la integran Ernesto y Aristeo Cázares, dos atletas que se ganaron el cariño del público, además de haberse convertido en campeones en temporadas consecutivas. Ernesto se convirtió en el primer campeón de Exatlón México, al coronarse en la temporada inicial. Su hermano Aristeo hizo lo propio en la segunda edición. Ambos han regresado al programa en diferentes temporadas, y en más de una ocasión han competido en equipos opuestos, como en la cuarta temporada, el All Star 2022 y, actualmente en la novena temporada.

Otra dupla que causó revuelo en su paso por las arenas fue la de Aidée y Alely Hernández, destacadas esgrimistas que llevaron la elegancia y precisión de su disciplina al exigente entorno del reality. Aidee brilló como ganadora de su equipo en la segunda temporada, mientras que Alely tuvo participación en la misma edición y volvió para una más adelante, para demostrar su constancia y temple.

Por su parte, los fans también recordarán la historia de David “La Bestia” Juárez e Ian Juárez, hermanos gemelos originarios de Yucatán. David se volvió uno de los favoritos de todos los tiempos por su entrega y carisma, mientras que Ian solo participó en la cuarta temporada. Aunque su paso fue más breve, su presencia reforzó la idea de que el espíritu competitivo corre por las venas de esta familia, juntos fueron llamados los “Gemelos Fantásticos”.

A la lista se suman los también yucatecos Rommel y Kennya Pacheco. Rommel, clavadista olímpico, fue parte de la primera temporada, mientras que su hermana Kennya, triatleta, apareció en la tercera. Ambos demostraron que el talento en diferentes disciplinas también puede cruzarse en la historia del reality.

Más recientemente, Exatlón México sorprendió con las hermanas Tanya y Karen Núñez. Tanya participó en la quinta temporada como velocista y logró colocarse dentro de las competidoras más sólidas de su equipo. Su hermana Karen se integró en la novena edición tras superar el Exatlón Draft: El Ascenso, donde se presenta como una nueva promesa para continuar con el legado familiar dentro de las playas de República Dominicana.

¿Quiénes de ellos compiten en la temporada 9?

Para esta novena temporada, Ernesto Cázares vuelve a las playas de República Dominicana bajo la camiseta del Equipo Azul. Hasta ahora, Aristeo Cázares también ha sido confirmado, por lo que el reencuentro entre hermanos vuelve a tomar fuerza en las pistas. Eso sí, como ya es tradición, lo harán defendiendo colores distintos, con lo que prometen más de un duelo imperdible.

Los lazos familiares han aportado emoción, rivalidad sana y una conexión especial que los fans reconocen. Cuando el talento y la sangre se combinan, Exatlón México se vuelve todavía más emocionante.