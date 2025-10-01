Arturo Islas, ex conductor de TV Azteca, revela atentado contra sus hijos; así ocurrieron los hechos

Arturo Islas, quien durante mucho tiempo formó parte de la familia de TV Azteca, recientemente se volvió tendencia en las redes sociales luego de confirmar haber sido víctima de un atentado en donde también estuvieron involucrados sus hijos. Si quieres conocer más información al respecto, entonces quédate con nosotros.

Fue hace unos días cuando Arturo Islas, reconocido conductor que ganó fama importante por ser el estelar al mando de la primera temporada del Survivor México, utilizó las plataformas digitales para confirmar un atentado tanto en su contra como con sus hijos, un hecho que generó preocupación entre sus fanáticos.

¿Qué pasó con Arturo Islas y sus hijos?

Fue desde su perfil oficial de Instagram que Arturo Islas compartió un video en donde confirma que cuatro personas comenzaron a gritarle consignas en su contra. La situación no quedó ahí, pues el también activista ambiental reveló que los hechos fueron presentados por sus hijos, mismos que dicho sea de paso son menores de edad.

Vale decir que esta no es la primera vez que Arturo Islas sufre atentados en su contra; sin embargo, sí destaca ser la primera ocasión en la que sus hijos están presentes, lo cual generó un impacto negativo en él que se puede ver en el video compartido el pasado 27 de septiembre del 2025.

De hecho, la situación se volvió un tanto extrema luego de que uno de sus hijos protagonizara un ataque de pánico después de ver lo sucedido. Ante este hecho, el conferencista se dijo harto de los ataques en su contra, y argumentó que, pese a todo, sus hijos “no tienen la culpa”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el ataque directo a Arturo Islas?

La situación, en conjunto con otras más, ha obligado a Arturo Islas a presentar un proceso penal en contra de las personas que lo han criticado, por lo que señaló que tiene pruebas para que su demanda prospere. Ante esto, la gran mayoría de usuarios aprobaron dicha situación y le enviaron el mejor de los ánimos para que el resultado sea el deseado para él y su familia.