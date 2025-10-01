Eduin Caz es internado de emergencia, esto se sabe de su estado de salud

Recientemente, Eduin Caz causó gran preocupación entre su público, pues el cantante compartió una imagen en donde se muestra en la cama de un hospital. Y es que, actualmente, Grupo Firme se encuentra de gira por lo que este hecho sorprendió a sus seguidores.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el exitoso cantante se dejó ver en una cama de hospital, mientras le suministraban suero. Aunque lo peculiar de esta imagen, es que el famoso no se muestra con ropa de hospital, un hecho que ha levantado todo tipo de suposiciones.

Eduin Caz confesó que en borracheras han surgido nuevos temas [VIDEO] En su paso por la alfombra roja del evento donde fue reconocido como compositor del año, Eduin Caz nos platicó sobre este gran logro profesional.

¿Cuál es el estado de salud de Eduin Caz?

Ante esta situación, muchos comenzaron a especular que tras sus conciertos seguidos estaba muy cansado. Finalmente, el cantante confirmó que fue la carga de trabajo la que lo mandó al hospital.

Sin tanta crema porque se aguada la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo

Recordemos que la agrupación se presentó en la Feria Nacional de Tijuana 2025, aunque un día antes también se presentaron en el Palenque de Pachuca, por lo que el cantante terminó muy cansado por la intensa actividad laboral que tuvo.

¿Se van a cancelar sus próximos conciertos?

Por el momento, la agrupación no ha informado sobre cancelaciones, por lo que sus próximas presentaciones se van a mantener de la misma forma, la cual te compartimos:



17 de octubre: Estadio Kickapoo Lucky Eagle de Monclova

18 de octubre: Recinto Ferial Tampico en Tampico

15 de noviembre: Feria de todos los santos en Colima

Cabe mencionar que hasta el momento, no se sabe con exactitud cuál es la situación de salud de Eduin Caz, incluso se espera que en las próximas horas, el cantante comparta más detalles sobre su condición en sus redes sociales.

