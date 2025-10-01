Muere Pactú, el querido mimo a los 66 años de edad: ¿de qué murió?

Una lamentable noticia se dio a conocer recientemente por medio de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). A través de su cuenta oficial de Instagram, se informó del lamentable fallecimiento de Francisco José Helguera Díaz, mejor conocido en el mundo artístico como ‘Pactú', el mimo.

En la información que se dio a conocer, se confirmó que el ‘Pactú' falleció el pasado domingo 7 de septiembre en Ciudad de México (CDMX) a sus 66 años de edad. Por medio de la plataforma de Facebook, el hermano del famoso dio a conocer esta partida.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Con mucha pena y dolor les informo que mi hermano Francisco José Helguera, conocido como ‘Pactú', el mimo’, falleció el día de ayer en CDMX. Agradezco sus muestras de cariño al gran mimo, ‘Pactú´

¿Quién fue Pactú, el mimo?

Para quienes no sepan, Francisco José Helguera Díaz comenzó su carrera, gracias a la admiración que tenía por el mimo y actor francés Marcel Marceau, quien fue su fuente de inspiración para crear su personaje. Posteriormente, llevó su carrera en el arte del silencio y es considerado el “primer mimo de Coyoacán”, aunque también tiene un lugar especial por sus actuaciones en el Zócalo de Cuernavaca.

¿Quién fue Pactú, el mimo?

Francisco José Helguera Díaz, nació en la Ciudad de México, el 6 de enero de 1959, aunque muchas personas lo recuerda por su trabajo, los últimos años de su vida, los pasó en el Asilo Casa Madre Teresa de la capital mexicana, sus familiares, no revelaron los motivos de su fallecimiento, aunque confirmaron que sus cenizas ya están en casa.

