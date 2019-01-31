¡Exatlón México tiene para ti un regalo COLOSAL! ¡Ganar es muy sencillo! Conoce todos los detalles aquí.

Sabemos que en cada circuito has ido al límite con tus atletas favoritos y en la recta final de la competencia ¡queremos premiarte por tu apoyo y lealtad!

Participar es muy fácil, lo único que tienes que hacer es seguir disfrutando de Exatlón, NO perderte el programa del viernes 1 de febrero, apoyar a tus atletas en la cuenta oficial de Instagram de Exatlón México y leer las bases al final de esta nota.

¡Mucha suerte!

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PROMOCIÓN: “Gana un Apple Watch con Exatlón”

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el incentivo.

Los participantes deberán contar con cuentas públicas en redes sociales, y deberán estar siguiendo las cuentas de Exatlón México en Twitter, Facebook) e Instagram (@ExatlónMx) durante su participación. No se aceptan participaciones desde cuentas privadas en redes sociales.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Exatlón México (www.exatlonmexico.tv).

Las personas participantes deberán ver la transmisión de Exatlón el 1 de febrero de 2019 a las 19:30 P.M. por Azteca Uno.

a) Durante la transmisión del programa se invitará a los televidentes a participar publicando un comentario en un posteo específicos en la cuenta de Instagram de Exatlón.

b) Se podrán colocar comentarios en el posteo indicado, siguiendo las instrucciones que se darán durante la transmisión del programa.

c) Durante el programa se realizará una dinámica en la cual resultarán dos atletas ganadores entre los participantes del programa, un hombre y una mujer.

d) Los dos atletas ganadores, revisarán todos los comentarios publicados en el posteo indicado del equipo ganador, y seleccionarán los 4 comentarios que, a su juicio y como expertos en el tema, sean los más originales, emotivos y motivadores.

e) Los 4 participantes que hayan posteado los comentarios seleccionados por el panel de expertos serán los ganadores de la dinámica.

El (los) posible(s) ganador(es) serán contactado(s) por mensaje directo vía Instagram al haber concluido la dinámica y antes del día 6 de febrero de 2019. En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de TV Azteca, hará la selección de los ganadores el día 7 de febrero. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con el (los) participante(s) que haya(n) completado correctamente la dinámica y cumpla(n) con todas las bases y condiciones.

b) En caso de que alguno de los participantes no pueda ser contactado o no cumpla con las bases y condiciones de esta dinámica, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

3. INCENTIVO

Cuatro (4) relojes APPLE WATCH (Series 4 GPS Aluminum Case with Sport Band).

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (los) ganador(es) no puede(n) cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (los) ganador(es) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y su(s) acompañante(s), cuando apliquen, y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de no seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad, recientemente creada, sin uso y cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos y premios más allá de ser utilizada como red social.

IV. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de no seleccionar a usuarios que ya hayan ganado en algún otra dinámica o concurso emitido por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir la cuenta de Instagram de @ExatlónMx, de lo contrario no podrán ser contactados por mensaje directo.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas.

VII. Esta dinámica es válida únicamente en la República Mexicana.

VIII. Los afortunados participantes que sean elegidos, en caso de ser factible y que así aplique, podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del Interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

IV. NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.

X. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

XI. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

XII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XIII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

XIIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XVI. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el(los) cual(es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.