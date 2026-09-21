Así fue el momento en el que Eva María Beristain fue detenida: acusa hostigación e intento de extorsión

Se reporta que tras asistir al programa el domingo por la noche, Eva María Beristain fue acosada, intimidada y detenida por elementos de la Policía Preventiva mientras ella circulaba por el Periférico. Grabó el momento en el que un oficial la encara y le indica que venía manejando entre dos carriles, pero al notar que era grabado simplemente le advirtió que tuviera cuidado. Así terminó la velada de la reportera.

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¿Qué le pasó a Eva María Beristain tras salir de La Granja?

Desde hace horas comenzó el eco de parte de la reconocida influencer-reportera, quien abrió un En Vivo desde Instagram el domingo por la noche. Allí le dijo a sus seguidores que tenía miedo tras ser acosada mientras circulaba en su auto por la vía conocida como el Periférico en la Ciudad de México. A mitad de su trayecto, una patrulla le advirtió, amenazó e intimidó para que se detuviera.

Eva María Beristain es amiga de Mónica Arredondo, quien se salvó de salir de La Granja, y justamente en su regreso tras participar en dicho programa… fue cuando vivió esa desafortunada anécdota. Ya este lunes 21 de septiembre compartió una historia en Instagram donde dejó en claro que ella no venía manejando mal y que eso fue una clara usurpación de funciones de parte de los policías que no tiene la facultad de detenerla.

En el pedazo de video que compartió de su directo, se percibe cómo el oficial le detuvo porque “le vieron manejando entre carriles”, obligándola a salir a las laterales de dicha avenida. En ese sentido, la influencer dejó en claro que buscaban amedrentarla y como se ha denunciado por parte de una buena parte de la ciudadanía… extorsionarla. Parece ser, que al darse cuenta de que le estaban grabando, el oficial decidió dejar ese asunto en paz.

¿Quién es la influencer Eva María Beristain?

La figura de Eva María Beristain ha tomado relevancia entre los influencer-reporteros-comunicadores que se dedican al contenido de entrevista o reportaje. Cuenta con un millón de seguidores en Instagram y 1.3 millones en TikTok. Es amiga de Mónica Arredondo, razón por la que grabó en La Granja. Sin embargo, su labor en el medio está completamente relacionada a la exposición de las realidades de personas y colectivos en el país.