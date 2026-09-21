Alejandra Guzmán denuncia a un médico tras lesión en la cadera: “Quiso moverme la pierna sin permiso y sin radiografías”

La cantante mexicana Alejandra Gúzman volvió a aparecer públicamente después del fuerte momento que vivió durante su concierto en Veracruz donde sufrió una luxación de cadera que la obligó a abandonar el escenario y ser traslada de emergencia a un hospital. Tras este percance de alerta la intérprete reapareció con un mensaje para tranquilizar a sus seguidores y hablar de su estado de salud. Sin embargo, lo que llamó la atención del comunicado es que indicó que tomará acciones legales contra un médico.

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Mediante un videos, la integrante de la Dinastía Pinal habló directamente con sus seguidores y mostró una radiografía de su cadera ahí mismo empezó señalando que al principio iba a ser atendida por alguien que no tenía consentimiento de que la atendiera: “hay un tipo que llegó a quererme mover la pierna, sin permiso de nadie, sin las placas, ya después llegó un doctor que fue el que me atendió”, expresó.

Guzmán también aseguró que posteriormente fue atendida por otro especialista y cuestionó las versiones que, según ella, se estaban difundiendo sobre lo sucedido.

“Ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”, afirmó.

¿Qué pasó con Alejandra Guzmán?

El pasado fin de semana, el sábado 19 de septiembre Alejandra Guzmán se presentó en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, y mientras interpretaba “Mala” la cantante interrumpió su presentación para expresarle al público que presentó una lesión en ese momento por lo que pidió atención médica de inmediato.

“Se me zafó la cadera”, explicó ante el público, minutos después fue retirada del escenario en camilla y trasladada a un hospital. Poco después compartió un video en sus redes donde se le ve de mejor animó incluso bromeando con las enfermeras al cantar “ten cuidado con el corazón” con unos ajustes a la letra, también aprovechó para disculparse con el público veracruzano.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Tras el accidente, Alejandra Guzmán informó que los médicos lograron colocar nuevamente su cadera y agradeció especialmente al doctor Eduardo Arévalo por la atención que recibió: “Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”.

Posteriormente, reapareció en redes sociales para mostrar que se encontraba de mejor ánimo. En su nueva actualización explicó que ya había acudido nuevamente al médico, había descansado y que la inflamación había disminuido.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó”, expresó. Aunque el accidente obligó a suspender su presentación en Veracruz, la propia Guzmán espera regresar al estado y continuar con su gira. Su equipo aún deberá informar los detalles sobre la reprogramación del concierto.