Famosa ex-productora de televisión se quita la vida tras denunciar abuso de reconocido colega

Luto en los medios. Jennifer Eckhart, reconocida exproductora de televisión de Fox News, se quita la vida, seis años después de haber denunciado a su excolega, el presentador Ed Henry, de abuso. Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, la mujer de 36 años fue hallada sin signos vitales en su residencia en Hobe Sound, Florida, el pasado sábado, 19 de septiembre. Su madre fue quien hizo el hallazgo y dio pronto aviso a las autoridades, quienes ya investigan el caso.

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Muere Jennifer Eckhart, ex-productora de televisión que denunció abuso de reconocido colega; esto se sabe

Según información oficial, la madre de Jennifer acudió a su residencia el pasado sábado, 19 de septiembre, para visitarla. Al ingresar a la habitación principal, la encontró sin signos vitales en la bañera. De acuerdo con informes del condado de Martin, Eckhart contaba con varias heridas por laceraciones, además de que tenía una navaja plegable cerca; por lo que no dudó en dar rápido aviso a las autoridades. Una vez que los agentes llegaron al lugar, Jennifer fue declarada sin vida a las 11:57 a.m. (hora local). Debido a las circunstancias del hallazgo, la sensible muerte de Eckhart está siendo investigada como “suicidio”.

¿Quién era Jennifer Eckhart?

Jennifer Eckhart destacó por ser una reconocida productora asociada en Fox Business. Su nombre cobró mayor relevancia tras acusar a su ex-colega y presentador de la cadena, Ed Heny, de abuso sexual en una denuncia presentada en 2020. Tras el reporte de Jennifer, y luego de llevar a cabo una investigación externa, la compañía despidió a Henry a mediados de ese mismo año.

Descanse en paz, Jennifer Eckhart.

Si tú o alguien que conoces está pasando por momentos difíciles o enfrenta alguna clase de crisis, puedes pedir ayuda a la Línea de Prevención del Suicidio, marcando al *0311 o al 55 5658 1111. No estás solo. La atención está disponible en cualquier momento del año: de lunes a domingo, las 24 horas del día.*