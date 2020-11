Los romances que nacieron en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Exatlón es el reality deportivo más demandante del mundo y los atletas mexicanos que se incursan en él no dejan de sorprendernos en el día a día.

Titanes y Héroes son sometidos a pruebas muy complicadas durante su estancia en las tierras y playas del Exatlón y a su vez tienen que convivir durante 24 horas con sus compañeros de aventura.

¿Qué hacen los atletas en sus tiempos libres?

Algunos atletas nos han platicado que en realidad son muy pocos los momentos que tienen libre durante el día, pero la mayoría los utilizan para descansar y entrenar.

Al convivir con las mismas personas durante semanas completas, es obvio que se comienzan a tener cariño unos a los otros, y es aquí cuando nuestro querido cupido entra en acción, flechando a algunos de nuestros atletas. Aquí te presentamos algunas parejas que al parecer terminarán saliendo unidos por el amor.

Pato Araujo y Zudikey Rodríguez.

Esta relación nació en la segunda temporada de Exatlón. Los atletas de Famosos hicieron match al pasar los días dentro de la aventura. Al salir del reality continuaron con su relación hasta hacerla publica oficialmente a través de la televisión, ambos atletas llegan a la versión más ambiciosa del Exatlón para formalizar su compromiso. Celebrarán su boda en los próximos días.

Aristeo Cázares y Mariana Ugalde.

Los atletas de Titanes comenzaron con una amistad muy cercana, pero últimamente los hemos visto más cariñosos que nunca, ¿Será que se están dando… una oportunidad?

Los atletas, claro que agradecen tener a un compañero con quien sostenerse en sus momentos malos, de soledad, de tristeza o de ansiedad y es aquí donde el encierro les pone las emociones a flor de piel. Al parecer Aristeo estaba buscando este tipo de apoyo y lo encontró con la única titán que se encuentra soltera. Por su lado, Mariana ha declarado abiertamente que aunque no tienen una relación formal, “Lo que se ve, no se pregunta”.

Keno Martell y Valery Carranza.

No es sorpresa que en las tierras y playas del Exatlón nazcan bonitas relaciones, tanto de amistad, como de noviazgo o inclusive, algo más.

Desde la llegada de Keno como refuerzo del equipo azul, se le veía muy interesado en nuestra querida Valery, y es que la acompañaba en todos su circuitos, le daba consejos, le gritaba para motivarla y muchas cosas más.

Conforme pasaron los días ya no sólo se veía el interés de Keno por Valery, sino comenzó a verse algo mutuo.

Esperemos que quede mucho camino por recorrer en esta aventura y ya veremos si se da o no. Por lo pronto, ambos están muy interesados.

