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Exatlón México 2024
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Exatlón México | Un Equipo Azul en crisis, peleas, fuertes señalamientos y una primera medalla en Exatlón México | Programa completo

Las cosas se están complicando mucho para el Equipo Azul. Revive las discusiones, la competencia y los momentos más impactantes de esta noche en Exatlón México.

El Equipo Azul está en crisis, mientras que el Equipo Rojo celebra y disfruta de los beneficios que han logrado ganar. Revive momentos llenos de tensión y adrenalina que hubo este miércoles 14 de octubre en Exatlón México.

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