Exatlón México | Un Equipo Azul en crisis, peleas, fuertes señalamientos y una primera medalla en Exatlón México | Programa completo
Las cosas se están complicando mucho para el Equipo Azul. Revive las discusiones, la competencia y los momentos más impactantes de esta noche en Exatlón México.
El Equipo Azul está en crisis, mientras que el Equipo Rojo celebra y disfruta de los beneficios que han logrado ganar. Revive momentos llenos de tensión y adrenalina que hubo este miércoles 14 de octubre en Exatlón México.